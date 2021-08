Il centrocampista che piaceva al Milan ha firmato: beffa per Maldini

Il centrocampista non è più un obiettivo del Milan.

Adli ha scelto il Bayern Leverkusen. Così il direttore sportivo del club, Simon Rolfes, è intervenuto sul colpo di mercato messo a segno: “Adli è l’ultimo pezzo del puzzle in termini di composizione della squadra che volevano a nostra disposizione. Ha una grande velocità e anche un’ottima tecnica, molto agile e bravo nel dribbling. Sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni nei prossimi anni”.

Un acquisto quindi molto importante per il Bayer e un profilo perso per il Milan. Il giocatore, però non dev’essere confuso con Yacine Adli, classe 2000 di proprietà del Bordeaux, che in queste ore Maldini e Massara stanno seguendo con grande attenzione. I due club cercano l’accordo per il trasferimento del centrocampista a Milano.