Sorteggio Champions, girone di ferro per Inter e Milan: la Juve col Chelsea

Si respira aria di Champions League: Juventus, Inter, Milan e Atalanta conoscono finalmente le avversarie che affronteranno.

È giornata di sorteggi. La Champions League sta tornando e la sfida entra nel vivo più che mai. La nuova stagione, siglata 2021/2022, ha ufficialmente preso il via in tutti i maggiori campionati europei e ora non resta che pensare a quella che è la competizione, forse, più importante e sentita appunto a livello europeo.

La Champions League ha visto da poco tempo la conclusione della fase preliminare di qualificazione. Dunque, adesso, è arrivato il tempo di pensare alla fase dei gironi. Anche le italiane hanno così potuto, finalmente, conoscere quelle che saranno le squadre che dovranno affrontare per aggiudicarsi un posto agli ottavi.

Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane.

Iniziato alle ore 18:00 della giornata odierna, a Istanbul, il sorteggio per le gare dei gironi di Champions League ha presentato alle squadre di Serie A, impegnate nella competizione, le rispettive avversarie. L’Inter, in qualità di campione d’Italia, parte dalla prima fascia. Segue la Juventus in seconda fascia, l’Atalanta in terza fascia e, infine, il Milan chiude in quarta fascia. Prima doppia giornata della Champions prevista per 14-15 settembre.

