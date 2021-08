Inter, arriva l’elogio che non ti aspetti: “Nettamente superiore alla Juve”

L’inizio stagione di Inter e Juventus ha avuto significati totalmente diversi e arrivano i primi elogi per la squadra di Simone Inzaghi.

Dopo le prime due giornate di campionato è ovviamente prestissimo per dare giudizi sulla Serie A, ma sino ad ora possiamo dire che il clima in casa Inter e Juventus è completamente diverso. I nerazzurri con due vittorie su due non hanno risentito delle cessioni mentre il club bianconero appare in netta crisi e l’addio di Cristiano Ronaldo non ha fatto altro che peggiorare le cose.

La sconfitta casalinga contro l’Empoli ha peggiorato le cose e sono arrivate numerose critica per la squadra bianconera e la nuova gestione di Massimiliano Allegri. L’elogio all’Inter è arrivato ‘da chi meno te lo aspetti’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’elogio di Ambrosini all’Inter

L’ex centrocampista e bandiera del Milan Massimo Ambrosini, conosciuto in passato per atteggiamenti e parole tutt’altro che positive verso il club nerazzurro, è ora un telecronista DAZN e proprio ieri durante il match con la Juve ha elogiato gli ex ‘cugini’. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ha già deciso il primo acquisto per il prossimo anno

“Alla Juve si fa fatica a capire i ruoli dei giocatori, il centrocampo dell’Inter è attualmente nettamente superiore per struttura, tecnica e fisicità”.