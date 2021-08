L’Inter ha già deciso il primo acquisto del prossimo anno

Dopo gli ultimi errori di Handanovic, in casa Inter si è aperta la caccia al prossimo portiere nerazzurro. Tra gli obiettivi c’è Onana.

Il calcio ha il potere di cambiare le carte in tavola in pochi attimi. Dopo il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, sembrava un’estate funesta per l’Inter che in poche settimane è riuscita a rispondere alle critiche. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande il campionato.

L’Inter è prima in classifica a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Genoa e Verona nelle prime due giornate di campionato. I nerazzurri contro la squadra di Di Francesco erano passati in svantaggio grazie al gol di Ilic che è stato a sfruttare un erroraccio di Handanovic. I dirigenti interisti stanno cercando proprio il sostituto del portiere sloveno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter può bloccare Onana, ma segue anche Cragno e Meret

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il contratto di Handanovic scadrà l’anno prossimo e gli ultimi errori dell’estremo difensore hanno portato l’Inter a cercare altri portieri. Onana è il nome più accostato ai nerazzurri che potrebbero bloccarlo l’anno prossimo, considerando che il suo contratto con l’Ajax scadrà a giugno 2022.

Come riportato dal quotidiano sportivo, Onana non è l’unico profilo seguito da Marotta ed Ausilio. Sul taccuino dei dirigenti nerarazzurri ci sono anche i nomi di Cragno del Cagliari e di Meret del Napoli. Il discorso portiere per l’Inter comunque entrerà nel vivo solo a partire dalla prossima estate.