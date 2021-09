Dal Chelsea alla Serie A: il colpo in extremis spiazza tutti

Colpo a sorpresa per la Serie A, il nuovo arrivo approda nel nostro campionato dal Chelsea. L’acquisto che spiazza tutti

In un ultimo giorno di calciomercato che ha regalato poco più di qualche fuochino d’artificio, sono le piccole del nostro campionato a stupire tutti. Lo Spezia ha messo a segno ben sette colpi in questo 31 agosto, mentre agli sgoccioli della sessione la neopromossa Venezia è riuscito ad aggiudicarsi un rinforzo direttamente dal Chelsea.

Come ufficializzato dalla società lagunare, gli arancioneroverdi hanno notificato l’approdo in prestito di Ethan Ampadu. Il difensore classe 2000 ha trascorso l’ultima stagione in prestito allo Sheffield United, dopo l’esperienza addirittura al Lipsia di Nagelsmann. Quest’estate, Ampadu è stato protagonista all’Europeo con il suo Galles, rimediando anche un’espulsione nella gara contro l’Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> L’allenatore italiano sta per raggiungere Balotelli: ad ore la firma

Venezia, dal Chelsea arriva Ampadu: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del Venezia: “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il Chelsea Football Club per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Ethan Ampadu. Nel corso della sua carriera, Ampadu ha vestito la maglia del Galles Under 17 ed Under 19, collezionando successivamente 26 presenze in nazionale maggiore, con cui ha partecipato ai recenti Europei. Benvenuto Ethan”.