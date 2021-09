L’allenatore italiano sta per raggiungere Balotelli: ad ore la firma

Montella non allena da quando nel 2019 fu esonerato dalla Fiorentina. L’ex tecnico del Milan sta per firmare per la squadra di Balotelli.

Sono le ultime ore di questa sessione di calciomercato estivo che ha visto i due giocatori più forti al mondo, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo, cambiare squadra. La ‘Pulce’ si è trasferito al PSG, mentre il portoghese è tornato al Manchester United dopo 11 anni. Dopo l’addio di CR7, la Juventus ha preso Moise Keane.

Il Milan è stato tra le squadre più attive in Italia. I rossoneri, dopo aver perso a zero Calhanoglu e Donnarumma, hanno preso tanti giocatori: da Giroud, passando per Maignan e Florenzi, a Bakayoko e Messias che sono gli ultimi acquisti in ordine cronologico. Proprio un ex milanista sta per iniziare una nuova ed inconsueta esperienza.

Montella in Turchia per firmare con l’Adana Demirspor

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan per l’appunto, è in viaggio verso la Turchia. Il tecnico napoletano è vicinissimo a diventare il nuovo tecnico dell’Adana Demirspor. Il comunicato ufficiale si attende nelle prossime ore.

L’Adana Demirspor ha preso anche un giocatore italiano questa estate, ovvero Mario Balotelli. L’ex giocatore di Inter e Milan ha firmato un triennale. L’attaccante ha già giocato tre partite con la squadra turca, ma ancora deve segnare un gol. Nuova avventura per Montella che non allena da quando fu esonerato dalla Fiorentina a fine 2019.