Atalanta, è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Gosens

Robin Gosens, esterno difensivo dell’Atalanta, ha subito un infortunio nel corso della gara tra Liechtstein e Germania, proprio da lì si attendono novità sui tempi di recupero

Non giungono le migliori notizie per l’Atalanta. In occasione del match tra Liechtstein e Germania, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022, l’esterno Gosens ha rimediato un infortunio, che l’ha costretto a uscire dal campo anzitempo. La Federazione tedesca ha reso nota la diagnosi.

Atalanta, cattive notizie dalla Germania: infortunio per Gosens

ℹ️ Robin #Gosens suffered a capsular injury in his left foot last night. A decision on his availability for Armenia and Iceland is yet to be made.#DieMannschaft pic.twitter.com/GEw4J1VlkF — Germany (@DFB_Team_EN) September 3, 2021

Robin Gosens infatti patisce una lesione capsulare al piede sinistro e c’è da stabilire se rientrerà dalla Nazionale oppure resterà ancora a disposizione del Ct Flick fino al termine degli impegni di queste due settimane.

Come espresso dal comunicato poi divulgato dalla Germania, la decisione in merito alla disponibilità del difensore per le gare contro Armenia e Islanda sarà presa nelle prossime ore. Sono ancora da valutare i tempi di recupero che, in questo momento date le prime informazioni rese note, potrebbero essere non troppo lunghi. Gasperini e la società tutta dell’Atalanta aspettano con trepidazione di sapere se potranno contare sul loro tesserato alla ripresa del campionato, quando bisognerà affrontare la Fiorentina di Italiano. Si attende il consulto definitivo da parte dello staff medico.