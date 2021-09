Il Napoli sorprende i tifosi e trova l’accordo con la Juve: gongola Spalletti

Juan Cuadrado e David Ospina torneranno insieme dalla Colombia ed i due partiranno probabilmente titolari nel big match Napoli-Juve.

I tifosi del Napoli hanno da tempo una rivalità storica, per certi versi anche sacra, contro la Juventus. Come ogni anno la sfida al Maradona Stadium contro la società bianconera è molto attesa e quest’anno arriverà subito con l’incontro previsto per sabato prossimo alle ore 18.

L’infortunio di Alex Meret contro il Genoa ha complicato i piani azzurri che improvvisamente hanno dovuto fare i conti con un’autentica emergenza portieri. Per questo motivo la società di De Laurentiis ha lavorato diplomaticamente nelle ultime ore ed ha trovato un accordo con la Juve.

Napoli, Ospina e Cuadrado voleranno insieme verso il big match

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Napoli e Juventus hanno trovato un accordo affinchè David Ospina e Juan Cuadrado tornino insieme giusto in tempo per la sfida in programma sabato prossimo.

Le due società hanno programmato che i giocatori partiranno insieme subito dopo la sfida contro il Paraguay, direttamente da Baranquilla, evitando il ritorno in elicottero a Bogotà. Il Napoli inoltre ha ricevuto garanzie sulle condizioni del portiere sudamericano che sabato sarà in porta senza problemi.