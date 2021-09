Napoli-Juventus, l’allarme per l’infortunio è rientrato: le condizioni

Sospiro di sollievo per Spalletti. Gli infortuni di Meret ed Ospina sono meno gravi del previsto. Allarme rientrato in casa Napoli.

Dopo la pausa di questo weekend per la gare delle nazionali, il campionato di Serie A riprenderà con due big match come Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Per la squadra di Allegri il match del Maradona già è molto importante, considerando che ha ottenuto solo un punto dopo le prime due gare di campionato.

Sia Napoli che Juventus rischiano qualche defezione sia per gli infortuni che per il rientro ‘tardivo’ di qualche giocatore impegnato con le nazionali sudamericane. Dopo l’infortunio di Meret, in casa partenopea si temeva per le condizioni di David Ospina dopo un infortunio alla coscia.

Napoli, Ospina ci sarà per la gara contro la Juventus di sabato prossimo

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per Ospina si tratta solo di una botta. Il portiere giocherà domenica il match tra Colombia e Paraguay. Dopo il match tra Colombia e Cile, che si terrà tra giovedì e venerdì, il portiere del Napoli e Cuadrado, insieme ad altri giocatori, rientreranno in tempo per la gara del Maradona grazie ad un volo charter.

Visto l’emergenza portieri, al Napoli era stato accostato il possibile acquisto a zero di Mirante. L’ex portiere della Roma è un giocatore svincolato, ma la società azzurra ha deciso di non intervenire sul mercato. Anche l’infortunio di Meret sembra meno grave del prestito. La frattura della alla vertebra del campione d’Europa è infatti molto superficiale.