Il report medico che la Juventus attendeva con ansia

Infortunio Chiesa, le condizioni del giocatore della Juventus rese note dopo i primi esami strumentali con l’Italia di Roberto Mancini.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini dovrà fare a meno anche di Federico Chiesa questa sera contro la Lituania. L’attaccante della Juventus è rientrato a Torino dopo la mancata convocazione per il match di questa sera. Una bella gatta da pelare per il CT dell’Italia che dovrà fare a meno anche di Insigne, Immobile e Sensi. Per ciò che riguarda Federico Chiesa nello specifico, come riferisce ‘Sky Sport’, i primi esami strumentali effettuati con la Nazionale hanno escluso lesioni muscolari al bicipite femorale della coscia.

Infortunio Chiesa: le condizioni del calciatore della Juventus

La sua presenza contro il Napoli, in ogni caso, resta a rischio. La decisione finale circa la sua presenza allo stadio Diego Armando Maradona contro i ragazzi di Luciano Spalletti verrà presa solo dopo nuovi ed approfonditi esami clinici ed un consulto con lo staff medico della Juventus.

L’esterno bianconero e della Nazionale italiana è rientrato a Torino questa mattina dopo aver lasciato il ritiro di Mancini. Solo dopo nuovi esami al J Medical saranno rese note le sue effettive condizioni fisiche. Chiesa, nelle prossime ore, sarà tenuto sotto controllo dallo staff bianconero.