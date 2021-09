L’offerta che può davvero far cambiare idea a Mbappé

Mbappé vuole trasferirsi in Spagna per giocare con il Real, ma Leonardo ed Al-Khelaifi sono pronti ad una nuova offerta per farlo restare.

Nonostante la grave crisi economica, accentuata dai mancati ricavi dovuti alla Pandemia, che sta attraversando l’universo del calcio, l’ultima sessione estiva di calciomercato ha visto il trasferimento dei due calciatori più forti al mondo degli ultimi anni, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo.

La ‘Pulce’ è andata al PSG, mentre il portoghese ha lasciato la Juventus per ritornare al Manchester United dopo ben 11 anni. Anche Mbappé poteva cambiare squadra, ma Leonado ed Al-Khelaifi hanno resistito al pressing del Real Madrid. Il club francese sta facendo di tutto per convincere il campione del Mondo a rinnovare.

Il PSG è disposto ad offrire 90 milioni di euro a Mbappé per farlo rinnovare

Mbappé ha più volte ribadito la sua volontà di lasciare il PSG per andare al Real Madrid, ma la squadra di Parigi continua a non demordere. Come quanto raccolto dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, il team francese cercherà di convincere in tutti i modi l’attaccante a restare sotto l’ombra della Torre Eiffel.

Il PSG è disposto ad offrire a Mbappé un ingaggio da 45 milioni di euro per i prossimi due anni. Questa super proposta verrà fatta il prossimo ottobre e potrebbe far cambiare idea all’attaccante, visto l’enormità della cifra. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro del giocatore che da tempo sogna di indossare la maglia del Real.