Milan, Ibra pronto a dire basta: lo svedese pensa ad un nuovo ‘lavoro’

Alla soglia dei 40 anni il futuro del giocatore del Milan Ibrahimovic sembra delineato e siamo giunti alle ultime fasi della sua carriera.

Quando parliamo di Zlatan Ibrahimovic non possiamo che ‘inchinarci’ dinanzi ad uno dei più grandi campioni che abbia mai calcato i campi di Serie A. Il giocatore svedese è tornato da qualche anno al Milan e, nonostante l’età, riesce sempre a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Oltre 500 gol in carriera per un calciatore che ha vestito le maglie di alcuni dei principali club europei e che in Italia ha indossato le casacche di Juventus, Inter e Milan. I suoi numeri sono ‘evidenti’ agli occhi di tutti, ma è anche abbastanza chiaro che Zlatan ha una ‘carta d’identità’ importante e che emergono importanti indizi sul suo futuro calcistico.

Milan, Ibrahimovic è giunto alla ‘fase finale’ della carriera

Secondo quanto riporta Calciomercato.it il giocatore ha le idee chiare e sembra sempre più propenso all’idea di dire definitivamente basta con il calcio giocato al termine di questa stagione.

Il calciatore vuole terminare questa stagione, magari con un titolo, ed appendere poi definitivamente ‘gli scarpini al chiodo’. Successivamente la sua idea è quella di provare la strada televisiva e, dopo il Festival di Sanremo, potrebbe provare una nuova carriera.