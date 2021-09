Napoli-Juventus, buone notizie per Spalletti: rientra l’allarme in mediana

Buone notizie per Spalletti in vista di Napoli-Juventus: nonostante le tante assenze, rientra l’allarme in mediana

L’infortunio di Lobotka è stata una brutta botta per Spalletti ed il suo Napoli. Ed il forfait dello slovacco contro la Juventus rischia di rappresentare un vero e proprio rebus per il tecnico di Certaldo. Considerando anche l’infortunio di Demme, l’ex Inter potrà contare in mediana solo su Elmas, Fabian Ruiz e Anguissa (arrivato ieri a Napoli e ancora ‘sconosciuto’ ai nuovi compagni).

Insomma, una vera e propria emergenza a centrocampo, che costringerà Spalletti a lavorare ad eventuali soluzioni tattiche da utilizzare come alternative, nel corso della prossima gara contro la Juventus. Anche se per gli azzurri potrebbero arrivare buone notizie dal report giornaliero sull’allenamento.

Zielinski può tornare in Napoli-Juventus? Segnali incoraggianti dall’allenamento

Stando a quanto comunicato dalla stessa SSC Napoli, Piotr Zielinski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Una bella notizia per Spalletti, che sperava in un recupero definitivo del polacco in vista della super-sfida di sabato. L’ex Empoli ed Udinese era stato anche convocato dal CT Paulo Sousa, ma non è mai stato schierato in campo per le tre partite della sua Polonia.

Segnali incoraggianti, dunque, per il Napoli che spera di ridurre l’emergenza in mediana in tempo per la gara contro la Juventus. L’allenamento di domani potrà essere fondamentale per testare le reali condizioni di Piotr Zielinski. Spalletti confida di portarlo almeno in panchina, ma non è da escludere anche una (insperata fino a qualche giorno fa) partenza dal primo minuto di gioco.