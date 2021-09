È programmato l’incontro che fa sorridere Mourinho

Ora sembra che la trattativa si sia davvero sbloccata: atteso l’incontro con il centrocampista per il rinnovo, Mourinho sorride.

L’incontro con Lorenzo Pellegrini, ora, è più vicino che mai. Mancavano gli ultimi dettagli da concordare per poi porre la firma sul rinnovo di contratto tanto atteso. Mourinho può sorridere, perché la settimana prossima si svolgerà l’incontro che permetterà al capitano di continuare a vestire la maglia giallorossa. Nelle scorse settimane di quest’ultima sessione di calciomercato, infatti, Pellegrini era stato accostato a diversi club esteri, anche molto importanti. Attualmente, però, sembra che la sua avventura nella Capitale sia destinata a continuare.

L’incontro tra la Roma e Lorenzo Pellegrini è vicino, Mourinho può sorridere

José Mourinho non vuole fare a meno del suo importante perno a centrocampo. Ha infatti dimostrato una forte presa di posizione per far sì che il club accelerasse la trattativa. D’altra parte neanche la Roma tutta vuole rinunciare a lui. Cresciuto nella Roma U19, dopo un’esperienza di due anni al Sassuolo (2015/2017), è rientrato nella Capitale e da quattro anni veste i colori giallorossi. Una storia d’amore che sembra destinata a durare ancora per lungo tempo.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il capitano sarà presente proprio nella sfida di domenica contro i neroverdi e la settimana prossima incontrerà la dirigenza. Al momento, dunque, si attende solo il rientro di Tiago Pinto da Lisbona. Il contratto che gli verrà proposto prevederebbe un ingaggio da circa 4 milioni netti a stagione. Cifre che si avvicinano a quelle attualmente più alte della rosa, guadagnate da Tammy Abraham.