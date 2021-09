Napoli, l’emergenza continua: cinque assenti nel big match europeo

Spalletti recupera Insigne ma resiste una certa ‘emergenza’ rispetto alla profondità dell’organico per le assenze di cinque big

Meret, Mario Rui, Demme, Lobotka, Mertens. Volendo anche Ghoulam. Questo il fitto elenco di indisponibili per il Napoli in vista della trasferta di domani sera contro il Leicester, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Una partita molto importante per il destino del gruppo di Spalletti. L’allenatore azzurro ritrova Insigne, il provino di questa mattina è andato bene, ma perde Mario Rui, che non ci sarà. Il capitano ha recuperato dopo l’infortunio rimediato con la Juventus e potrebbe anche partire da titolare. Out i due registi così come Meret. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere in campo Mertens e Ghoulam.

Napoli, i convocati per Leicester

Nell’elenco dei convocati dunque c’è Insigne ma mancano diversi calciatori che sarebbero stati titolari e che Spalletti non vede l’ora di ritrovare quanto prima. Mertens, ad esempio, può diventare una risorsa preziosa, così come Ghoulam che, condizione fisica permettendo, proverà a insidiare Mario Rui per la corsia mancina.

Ecco l’elenco completo dei convocati per la trasferta contro il Leicester: Ospina, Boffelli, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.