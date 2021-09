Tutto pronto per Lazio-Cagliari. Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma è previsto il fischio di inizio del match di Serie A.

Sta per iniziare Lazio-Cagliari, match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. La formazione di Maurizio Sarri ospita allo stadio Olimpico di Roma i sardi. Walter Mazzarri esordisce sulla panchina rossoblù dopo l’esonero di Semplici dei giorni scorsi. I capitolini a caccia del riscatto dopo due KO consecutivi contro Milan e Galatasaray sono in cerca di riscatto. I biancocelesti, imbattuti nelle ultime quattordici gare di Serie A, contro il Cagliari cercano di proseguire la striscia positiva in campionato.

Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All.: Sarri. In panchina: Martusciello.

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Ceppitelli, Caceres, Carboni; Dalbert, Deiola, Nandez, Marin, Lykogiannis, Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri.