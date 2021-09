Serie A, ancora uno stop: infortunio muscolare, salta la Juventus

Il difensore dello Spezia Erlic si è infortunato oggi e potrebbe saltare il match in programma mercoledi’ contro la Juventus.

Nel match odierno di campionato tra Venezia e Spezia il club ligure ha perso dopo circa ventidue minuti di gioco il leader della propria difesa Martin Erlic. Il calciatore è uscito dal campo a causa di problemi muscolari ed è stato sostituito dal bulgaro Hristov. Un’importante perdita per la squadra di Thiago Motta, non solo per il proseguo della gara di oggi, ma soprattutto per il match in programma mercoledi contro la Juventus.

Il giocatore dovrebbe saltare la sfida davanti ai propri tifosi contro la squadra di Massimiliano Allegri e rischia di saltare anche l’impegno di domenica contro il Milan.

Spezia, continua il momento difficile in Serie A. Ora la Juventus

Lo Spezia è uno dei club con la difesa più colpita in Serie A ed anche oggi contro il Venezia non ha mantenuto la porta imbattuta.

Nonostante ciò la squadra allenata da Thiago Motta ha trovato la prima vittoria stagionale con un gran gol nel finale, nei minuti di recupero, dopo le reti iniziali di Bastoni e Ceccaroni. Il match ha visto quindi lo Spezia trionfare per 2 reti a 1.