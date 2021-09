Alle 20.45 spazio a uno dei due anticipi serali di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Atalanta e Sassuolo.

Sono tre i match che aprono la quinta giornata di Serie A in questa turno infrasettimanale. Dopo aver visto il match tra Bologna e Genoa, tocca ad Atalanta e Sassuolo provare regalarsi tre punti e proseguire il proprio percorso. Di fatto, due squadre che vivono momenti particolari.

L’Atalanta da inizio campionato non riesce a mostrare quella solidità tipica delle squadre di Gasperini. Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta, il bottino della Dea che anche quando ha vinto non ha particolarmente convito. Quale migliore occasione del match casalingo contro i neroverdi per provare a centrare la seconda vittoria di fila e dare finalmente un segnale chiaro anche ai propri tifosi.

Situazione ancora diversa per il Sassuolo che dopo un avvio convincente (quattro punti in due partite), si è ritrovato a frenare per altre due volte. Zero punti contro Roma e Torino, un brusco rallentamento al quale il tecnico Dionisi proverà a porre rimedio nell’immediato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> La Juve soffre e Pirlo può ‘vendicarsi’ con una big a sorpresa