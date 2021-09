DAZN nel caos: annunciato un nuovo ‘rimborso’ per gli abbonati

Dopo i problemi riscontrati da molti utenti durante il primo tempo di Sampdoria-Napoli, DAZN ha annunciato un rimborso.

Da qualche minuto sono iniziati i secondi tempi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Gli azzurri stanno dominando al Marassi dove stanno vincendo 0-4. Mentre la gara tra Torino e Lazio è inchiodata ancora sull‘0-0.

Entrambe le gare sono fondamentali per la classifica, ma non tutti gli utenti hanno potuto vedere le gare. Infatti, durante i primi tempi ci sono stati ancora dei problemi per gli abbonati di DAZN. Ci sono stati dei disservizi soprattutto per Sampdoria-Napoli che è un’esclusiva di DAZN che ha annunciato subito il rimborso:

Il comunicato di DAZN: “Contatteremo gli utenti che hanno riscontrato dei problemi”

“Abbiamo riscontrato dei prolemi sull’APP. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti gli utenti per quanto accaduto. Tutti i fruitori che hanno riscontrato dei problemi saranno ricontattati per ricevere un indenizzio”. Dopo i disservizi riscontrati durante il primo tempo, i social sono scoppiati contro DAZN.

L’App ha dato dei problemi sia su Smart TV che PC. Negli ultimi minuti sembra che le cosa vadano meglio, ma sicuramente le polemiche sulla qualità del servizio fornito da DAZN continuerà nelle prossime settimane. Si attende un nuovo comunicato da parte del Codacons.