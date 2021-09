Tutto pronto per Sampdoria-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 18:30.

Sta per iniziare Sampdoria-Napoli, match della quinta giornata di campionato Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Roberto D’Aversa ospita il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico dei partenopei è alla caccia della vittoria per continuare la striscia positiva di risultati. Gli azzurri, in cima alla classifica, puntano a tenere il primato in campionato. I liguri, invece, sono reduci dalla prima vittoria in campionato, giunta dopo il fischio finale del match contro l’Empoli vinto per 3-0. I blucerchiati, infatti, sono fermi al dodicesimo posto in elenco generale con 5 punti collezionati fino ad ora. A dare il fischio di inizio alla gara c’è il signor Valeri di Roma. Al VAR, invece, tutto è nelle mani di Di Paolo.

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.