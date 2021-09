Juventus, domenica Allegri può ritrovare il suo uomo migliore

Massimiliano Allegri può sorridere: le condizioni di Federico Chiesa non sono preoccupanti e potrà giocare contro la Sampdoria.

Durante la serata di ieri, nella fase finale della gara di Spezia-Juventus, Federico Chiesa è stato costretto a chiedere il cambio a Massimiliano Allegri. Dopo aver sentito un fastidio al flessore, ha lasciato il campo dopo aver comunque mostrato una buona prestazione, contribuendo a far ottenere ai suoi la prima vittoria della nuova stagione di Serie A. Il dubbio però è fin da subito stato uno soltanto: rischiare o non rischiare di schierarlo contro la Sampdoria nella sesta giornata di campionato. Negli ultimi minuti sono arrivate buone notizie.

Buone notizie sulle condizioni di Federico Chiesa, sarà a disposizione di Allegri contro la Sampdoria

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, quindi, i primi esiti sulle condizioni di Federico Chiesa fanno tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri e alla Juventus. Non ci sono lesioni e questo è l’aspetto fondamentale. Si è trattato, perciò, di un semplice indurimento al flessore. La situazione, dunque, non è grave e il bianconero potrà esserci in campo contro la Sampdoria domenica alle 12:30.

Dopo un inizio poco confortante, tanto per il gruppo quanto per Federico Chiesa più nello specifico, ora sembra che possa essere ritrovata un po’ di quella tranquillità mentale di cui la Juve ha bisogno per affrontare al meglio le prossime sfide in programma. Ritrovare Federico Chiesa e non dover fare a meno di lui è un tassello fondamentale, visti i grandi numeri e le qualità tecniche che, di volta in volta, il giocatore è in grado di dimostrare.