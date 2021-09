Sta per iniziare Genoa-Hellas Verona, match delle ore 20:45 della sesta giornata del campionato di Serie 2021/2022.

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferarris di Genova per il fischio di inizio di Genoa-Hellas Verona, match in programma alle ore 20:45. Il Genoa di Davide Ballardini ospita i venete di Igor Tudor a Marassi. Match importante in ottica classifica per entrambe le squadre, appollaiate a pari punti a quota 4 in classifica generale. Genoa e Verona sono reduci da due pareggi con lo stesso risultato (2-2, ndr) rispettivamente contro Bologna e Salernitana. A dare inizio al match sarà il signor Doveri di Volterra.

Genoa-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

GENOA: Sirigu; Cambiaso, Maksimovic, Biraschi, Criscito; Badelj, Melegoni; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All.: Ballardini.

VERONA: Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Lasagna. All.: Tudor.