Tutto pronto per Inter-Atalanta, match delle ore 18:00 della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Inzaghi ospita Gasperini.

Sta per iniziare Inter-Atalanta. Allo stadio Meazza di Milano i nerazzurri ospitano i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri sono momentaneamente al terzo posto in classifica a 13 punti. L’obiettivo è raggiungere i cugini del Milan, al primo posto in attesa della gara del Napoli, a quota 16. Per gli orobici, invece, l’obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Salernitana e Sassuolo. fino ad ora i bergamaschi di Gasperini sono inciampati contro la Fiorentina ed hanno pareggiato contro il Bologna. Alla luce dei risultati raggiunti, infatti, la Dea è quinta in campionato a 10 punti. Fischio di inizio di Inter-Atalanta alle 18:00. Arbitra il match il signor Maresca di Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Il predestinato Maldini e Brahim Diaz trascinano il Milan: beffato lo Spezia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All: Gasperini.