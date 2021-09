“La 10? Vi svelo quello che penso”: Insigne e l’accostamento a Maradona

Insigne con la maglia numero 10? Un errore sul maxi schermo dello stadio Maradona scatena i tifosi. Arriva la replica del capitano del Napoli.

Il Napoli vola in cima alla classifica generale di Serie A centrando l’ennesima vittoria in campionato. Gli azzurri di Luciano Spalletti battono per 2-0 il Cagliari di Walter Mazzarri allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio all’impianto sportivo di Fuorigrotta, a pochi minuti dall’inizio della gara delle 20:45, Lorenzo Insigne è stato annunciato sui maxi schermi con la maglia numero 10 che fu di Diego Armando Maradona. L’episodio singolare ha riaperto il dibattito sui social e scatenato i tifosi.

Napoli, Insigne sulla maglia numero 10

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post gara, il capitano azzurro, premiato oggi per le 400 presenze con la casacca del club partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il numero 24 ha affermato: “La maglia numero 10 non si tocca. E’ stata la maglia di una leggenda che ci ha portato sul tetto del mondo e ci ha fatto sognare. Giusto che rimanga nel cassetto, non si può toccare. E’ del nostro idolo ed è giusto così”