Il sostituto di Ballardini che ha in mente il Genoa non lo indovinereste mai

La nuova proprietà del Genoa avrebbe in mente un nome a sorpresa per sostituire la prossima estate Ballardini, che al momento resta in panchina

Il Genoa non sta attraversando un bel momento e per questo motivo nelle ultime ore si è parlato di un possibile ribaltone in panchina. Ballardini, che ha sempre fatto bene subentrano, è in difficoltà, eppure le ultime notizie che giungono dalla Liguria dovrebbero tranquillizzarlo.

Al momento, la nuova società starebbe pensando di confermarlo e aspetterà le prossime partite prima di prendere una decisione. In realtà, secondo quanto svelato da ‘Il Secolo XIX’ oggi in edicola, il club del Grifone ha un’idea in mente: sostituire il prossimo anno Ballardini con un ritorno a sorpresa, quello di Gian Piero Gasperini.

Genoa, il sostituto di Ballardini

L’attuale allenatore dell’Atalanta è molto legato al Genoa e per questo si può ipotizzare un ritorno romantico. Ma si tratta, ovviamente, di una semplice suggestione. La Dea difficilmente lascerà partire Gasperini che da anni lotta per la Champions League. Sposare la causa del Genoa vorrebbe dire ripartire dal ‘basso’ ma in una società nuova che sembra avere grandi ambizioni.

