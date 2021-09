Napoli-Spartak Mosca sta per iniziare. Il match di Europa League che coinvolge gli azzurri andrà in scena alle 18:45 allo stadio Maradona.

Tutto pronto per Napoli-Spartak Mosca, match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022. La squadra di Luciano Spalletti affronterà i russi guidati da Rui Vitoria allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Un match che rischia di essere già importante ai fini del passaggio del turno. Gli azzurri sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Leicester ed occupano il secondo posto in classifica generale nel proprio girone. I russi, invece, sono ultimi a zero punti. Qualora gli azzurri vincessero questa sera potrebbero già trovarsi con mezzo piede al prossimo turno del torneo europeo.

Napoli-Spartak Mosca, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Anguissa, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.