“Ma chi c…. lo ha raccomandato?”: l’ex campione accusa il Barcellona

Il Barcellona cade a pezzi e l’ex blaugrana prende di mira il mercato del club catalano: l’incredibile attacco al tecnico olandese

Due partite in Champions League, due 3-0 subiti senza scoccare un solo tiro verso la porta avversaria. Per una volta, il Barcellona entra nei libri di record dal lato sbagliato, complice un degrado tecnico ed un decadimento generale, avviatosi con lo scoppia della pandemia. La formazione di Koeman ha poco o nulla di quelle che la hanno preceduta, ma in Catalunya la critica si fa sempre più feroce.

Nel mirino anche molti dei calciatori approdati al Barcellona. Calciatori che, secondo la piazza blaugrana, non sarebbero all’altezza di giocare in un club così prestigioso, seppur il momento estremamente tragico, per l’economia e le casse dei catalani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lukaku flop: Conte sa di chi è la colpa, che frecciata

L’ex Barcellona si scaglia contro De Jong: l’attacco frontale all’olandese

Tra i detrattori di questo Barcellona, figurano anche bandiere e leggende del club. Su tutti, Luisito Suarez, che non è andato a man leggera sul mercato dei blaugrana e sull’attuale attaccane di Koeman. Nel corso della trasmissione ‘Carrusel Deportivo’, l’ex Inter e Barcellona ha apostrofato così Luuk De Jong: “Quel De Jong che hanno preso… ma chi c**** lo ha raccomandato?”.

Un commento tanto sconsolato quanto colorito, ma che fotografa il momento dell’ex Sevilla. L’olandese è stato il peggiore in campo nella disfatta di Lisbona, divorando a porta vuota il gol che avrebbe consentito al suo Barcellona di pareggiare contro il Benfica.