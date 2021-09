“Mourinho impari a perdere”: il derby tra Lazio e Roma non è ancora finito

Prima del match con il Lokomotiv Mosca, Tare è tornato sul derby lamentandosi delle esternazioni di Mourinho dopo il derby con la Roma

Le polemiche del derby non si placano. A quattro giorni di distanza dalla partita dell’Olimpico, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è tornato sulla sfida di campionato contro la Roma in cui i biancocelesti si sono imposti per 3-2. Una gara scoppiettante e ricca di emozioni che ha lasciato in eredità alcune decisioni arbitrali discusse. A queste si è riferito Tare, che ha risposto ad alcune dichiarazioni giunte dalla sponda del Tevere di fede giallorossa.

Lazio, Tare sul derby: “Mourinho impari a perdere, sono passati quattro giorni dal derby”

Il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del match tra la squadra di Sarri e il Lokomotiv Mosca ha parlato di vari argomenti, tornando anche sul tanto discusso derby di domenica. Igli Tare si è mostrato indispettito per alcune recenti dichiarazioni: “Non mi è piaciuto ciò che ha detto Mourinho dopo la partita. E’ sorprendente notare che dopo quattro giorni si continui a parlare degli errori arbitrali che semmai ci sono stati sono stati a sfavore della Lazio. Basta analizzare ogni episodio per capire. Il rigore su Zaniolo non c’era perché era in fuorigioco. E non c’era neanche l’espulsione di Leiva perché il fallo è stato compiuto da Mkhitaryan su di lui. Inoltre, anche il rigore su Zaniolo non c’era. Lo ha visto soltanto Irrati al Var. Ho parlato con Tiago Pinto“.

Il direttore sportivo albanese è stato chiamato in causa pure su altri temi: “Sarri è rimasto favorevolmente colpito dall’atmosfera del derby. Vincere aiuta a vincere e migliorare. Dobbiamo dare continuità ai risultati, per questo abbiamo scelto lui in panchina. Strakosha è un giocatore d’esperienza, la curva ha compiuto un gesto bellissimo. Sono convinto che saprà guardare avanti e farà un’ottima prestazione”.