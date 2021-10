Inter, ‘doppio colpo a gennaio’: la rivelazione che infiamma i tifosi

Inter, doppio colpo previsto a gennaio? Fabrizio Biasin svela il futuro della società ed i piani del club sul mercato.

La situazione relativa al bilancio dell’Inter preoccupa non poco i tifosi. Il rosso da 245 milioni di euro rischia di rovinare i piani futuri del club nerazzurro. Che ne sarà del mercato invernale? La finestra di gennaio di calciomercato è alle porte. A tal proposito, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.it TV’. Ecco quanto dichiarato: “La preoccupazione dei tifosi è quella di tutti. Beppe Marotta, Antonello ed Ausilio stanno cercando di far capire che il momento complicato sia quasi passato. Mi riferisco ai 245 milioni di euro in bilancio. Ad oggi le cose sono leggermente migliorate e la situazione è più serena. Per forza di cose servirà un passaggio di proprietà ma ad oggi si può essere un po’ più tranquilli”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, la rivelazione di Biasin

Il collega Biasin ha poi proseguito: “Rinnovo dei dirigenti? L’ho chiesto, mi hanno detto ‘Stai tranquillo che deve arrivare Steven Zhang‘. Ho chiesto anche del mercato e mi è stato detto che l’Inter proverà a rafforzare la rosa di Simone Inzaghi. Significa capire chi può venire a dare una mano. Da quello che ho capito a gennaio l’Inter farà un paio di colpi funzionali alla squadra”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, finalmente Spalletti può abbracciare il ‘nuovo acquisto’

“I nomi non ci sono ancora. Questa è la risposta che mi è stata data dal mondo Inter, ma è sicuro che si vuole dare una mano ad Inzaghi. Qualcosa si farà, so che il mercato è monitorato”.