Napoli, finalmente Spalletti può abbracciare il ‘nuovo acquisto’

Dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca, il Napoli sfiderà domenica la Fiorentina. Spalletti convocherà Ghoulam.

Se in campionato il Napoli è primo in classifica a punteggio pieno dopo sei giornate, in Europa League è ultimo, insieme al Leicester, nel girone. La qualificazione agli ottavi ancora è possibile per i partenopei, ma solo se dovessero battere il Legia Varsavia, capolista, nelle prossime due gare.

Gli azzurri contro lo Spartak Mosca erano passati anche in vantaggio, ma l’espulsione di Mario Rui e qualche disattenzione difensiva hanno cambiato l’andamento della gara. Il Napoli è atteso dalla super sfida di domenica contro la Fiorentina al Franchi. Spalletti avrà un ‘nuovo giocatore’ a disposizione per il match contro i viola.

Napoli, Ghoulam sarà convocato da Spalletti per la gara contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da ‘Kiss Kiss Napoli’, radio ufficiale della squadra azzurra, Faouzi Ghoulam sarà presente nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Ottime notizie per l’ex tecnico dell’Inter, visto che il terzino algerino può essere sicuramente considerato come un nuovo acquisto.

Ghoulam non gioca dallo scorso 7 marzo contro il Bologna dove riportò la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il Napoli come terzino sinistro di ruolo ha solo Mario Rui a disposizione e il ritorno dell’algerino rappresenta una vera e propria manna dal cielo per Spalletti.