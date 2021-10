Napoli, tegola per Spalletti: l’attaccante salta la Fiorentina

Il Napoli ha comunicato con una nota sul sito ufficiale l’infortunio di Adam Ounas. Il calciatore non potrà prendere parte al match contro la Fiorentina.

A distanza di poco tempo da Fiorentina-Napoli, la società azzurra ha annunciato il forfait di Adam Ounas. L’attaccante si è fermato durante l’ultimo allenamento a causa di un infortunio che lo renderà indisponibile per il match di giornata. Se ne riparlerà al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, infortunio Ounas: salta la Fiorentina

La società di De Laurentiis ha diffuso un comunicato attraverso i propri canali ufficiali, rendendo noto che l’algerino “in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine dell’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic svela quando darà il suo addio al calcio

Una notizia che evidentemente non ci voleva, poiché il tecnico Luciano Spalletti conta molto sull’apporto di Ounas, soprattutto a partita in corsa. La sua tecnica e i suoi inserimenti si stanno rendendo importanti per la squadra, ma l’infortunio non dovrebbe richiedere eccessi tempi di recupero, dovrebbero infatti bastare 2-3 settimane. Ciò rincuora l’allenatore, che potrà verosimilmente contare sul calciatore alla ripresa del campionato e proseguire col suo inserimento nelle gerarchie azzurre.