Roma-Empoli, tegola pesante: l’attaccante lascia il campo

Brutte notizie per Andreazzoli durante la sfida dell’Olimpico tra il suo Empoli e la Roma di Mourinho. Attaccante costretto ad uscire.

Sono due i match che si stanno giocando in questo pomeriggio di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze c’è il Napoli che sta provando a strappare i tre punti alla Fiorentina, in una sfida che vede due squadre che hanno avuto un avvio positivo in questa prima parte di stagione. Dall’altra parte c’è la Roma di Josè Mourinho, che ha bisogno di rimettersi in piedi dopo l’ultima debacle contro la Lazio.

La sconfitta contro i biancocelesti è stata parzialmente dimenticata in Conference League con la vittoria contro lo Zorya, ma ora serve dare una risposta in campionato. Di fronte, però, un Empoli che nelle ultime partite ha portato a casa due vittorie contro Cagliari e Bologna.

Durante l’ultimo successo proprio contro i felsinei, la vittoria larga è arrivata anche grazie alla rete di un attaccante che proprio nel primo tempo è stato costretto ad uscire dal campo. Una tegola pesante per mister Andreazzoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Empoli, Andreazzoli perde Pinamonti: infortunio e cambio

Ad uscire dal campo, infatti, è stato Andrea Pinamonti. L’attaccante dell’Empoli, infatti, si fatto male durante un contrato nell’area di rigore giallorossa, nel tentativo di raggiungere un cross dalla destra. Lo staff medico dell’Empoli, una volta entrato in campo, non è riuscito a risolvere la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic svela quando darà il suo addio al calcio

Fuori Pinamonti, dunque, che come detto era andato in rete anche durante l’ultima partita contro il Bologna. Al suo posto dentro Mancuso. Strada che cosi si mette già in salita per la squadra toscana.