“Il Milan aveva ragione”: frecciata a Raiola e Donnarumma dall’ex bomber

La vicenda Donnarumma ha creato molto scalpore in estate ed l’addio al Milan a parametro zero del portiere non è piaciuto a tutti.

Uno dei trasferimenti più discussi dell’estate è stato senza dubbio il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. A creare scalpore non è stata la cessione bensi’ il modo con l’estremo difensore che ha salutato a parametro zero la squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio preferendo ‘un ricco addio’ per passare al club transalpino.

Tante critiche sia al giocatore che al Milan, reo di aver lasciato andare ‘troppo facilmente’ uno dei migliori portieri al mondo ed il miglior calciatore all’ultimo Europeo. Non tutti però sono di questo avviso.

Donnarumma, Pellissier difende Maldini ed il Milan

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti convocati’ l’ex calciatore del Chievo Verona Sergio Pellissier ha difeso il Milan in questa situazione tutt’altro che semplice da gestire:

“Ha ragione il Milan, non è giusto dare 12 milioni ad un giocatore e 20 al suo procuratore. E’ giusto che un agente guadagni ma non cosi tanto e non più del calciatore. Maldini ha fatto bene, se tutti i club ragionassero come il Milan forse i prezzi scenderebbero”.