Rai o Mediaset? Dove vedere Italia-Belgio e Spagna-Francia

Si disputano oggi le finali di Nations League: dove vedere in televisione Italia-Belgio e Spagna-Francia

In programma oggi le finali di Nations League. Si parte alle 15 con Italia-Belgio che decreterà la squadra terza classificata. In serata poi spazio alla finalissima tra Spagna e Francia. Entrambe le partite si disputeranno in Italia: gli azzurri sfideranno la Nazionale di Martinez a Torino, senza però lo juventino Bonucci, squalificato, e senza il pericolo Lukaku che ha già lasciato il ritiro dei Diavoli Rossi. A Milano, invece, si giocherà la gara che assegnerà il trofeo: la Spagna di Luis Enrique con i suoi giovani terribili vuole battere anche i campioni del mondo di Deschamps che devono riscattarsi dopo un Europeo deludente, seguito da altre prestazioni non all’altezza.

Italia-Belgio e Spagna-Francia: dove vederle in tv

Senza campionato, la domenica sarà comunque all’insegna del calcio. Alle ore 15 toccherà all’Italia scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Belgio: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Alle 20.45, invece, sarà la volta di Spagna-Francia: anche in questo caso la partita potrà essere vista in diretta tv sulla Rai. E’ sempre Rai 1 che trasmetterà la sfida tra Luis Enrique e Deschamps.

Probabili formazioni Italia-Belgio:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini. Ct: Roberto Mancini

Belgio (3-4-3): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Carrasco; De Ketelaere, Trossard; Batshuayi. Ct: Roberto Martinez

Probabili formazioni Spagna-Francia:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. Luis Enrique

Francia (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps