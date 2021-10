Pioli e Maldini hanno scelto: arriva la firma per il nuovo acquisto del Milan

Dopo l’infortunio di Maignan, il Milan si è fiondato subito sul parametro zero Antonio Mirante. Le parti hanno trovato l’accordo.

Fanno ancora eco i fischi di San Siro a Donnarumma durante Italia-Spagna della settimana scorsa. L’addio del portiere, campione d’Europa con la squadra di Mancini, al Milan ancora desta molte polemiche. Il team menegnino ha preso subito dal Lille Mike Maignan per sostituire Donnarumma.

Il portiere francese ha iniziato alla grande la stagione, dando tanta sicurezza a tutto il reparto difensivo. Sfortunatamente, Maignan sarà sottoposto ad un intervento chirurgico al polso sinistro che lo terrà fermo ai box. Maldini e Massara si sono subito attivati per cercare di prendere un altro portiere.

Milan, è fatta per l’arrivo del parametro zero Antonio Mirante

Come quanto raccolto da ‘Sky Sport’, il Milan ha trovato l’intesa definitiva per Antonio Mirante. Il portiere è un giocatore svincolato dopo la sua esperienza nella Roma terminata lo scorso giugno. In questi minuti è in corso un incontro tra gli agenti dell’estremo difensore e i dirigenti rossoneri.

Mirante è stato preso perché Maignan potrebbe restare fermo anche un mese. Le visite mediche dell’ex Roma ci potrebbero essere già domani. Il nuovo estremo difensore rossonero si giocherà il posto con Tatarusanu. Nelle prossime ore si saprà di più sui tempi di recupero del portiere francese, ma Maldini e Massara non hanno voluto aspettare.