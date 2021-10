Lazio, il nuovo vice Immobile arriverà nel mercato di gennaio

La nuova campagna acquisti della Lazio del mercato di gennaio potrebbe partire dall’affondo su un nuovo centravanti. Caccia a un nuovo vice Immobile da affiancare a Muriqi

Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, la Lazio è pronta a valutare anche nuove strategie in vista del mercato di gennaio. Il club biancoceleste potrebbe puntare l’indice su un nuovo centrale difensivo e su un nuovo vice Immobile per completare il parco di prime punte insieme a Muriqi.

Per quel che riguarda il ruolo di difensore centrale, Sarri ha sempre manifestato la sua grande ammirazione e stima nei confronti di Rugani, ma difficilmente la Juventus deciderà di privarsi del centrale difensivo nel mercato di gennaio, soprattutto considerata la scarsa abbondanza difensiva dei bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Acquisti Lazio, tutti pazzi per Lucca: ci pensano anche i biancocelesti

La Lazio, quindi, considerati gli innumerevoli impegni stagionali, potrebbe valutare l’affondo su un nuovo attaccante. I biancocelesti potrebbe valutare l’ipotesi Lucca, attaccante del Pisa inseguito da tutte le big italiane. Massima attenzione anche al futuro di Scamacca, poco utilizzato da Dionisi al Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Il blitz a Napoli che può riscrivere il futuro di Insigne

L’ex Genoa e Ascoli potrebbe essere un ottimo profilo per Sarri per completare il ruolo di prima punta insieme a Immobile e Muriqi. Più defilata l’ipotesi Petagna. L’attaccante del Napoli potrebbe restare in maglia azzurra fino al termine della stagione soprattutto perchè Osimhen sarà impegnato in Coppa d’Africa nei prossimi mesi.