Il blitz a Napoli che può riscrivere il futuro di Insigne

Novità sul futuro di Lorenzo Insigne: blitz in città per una proposta a sorpresa per l’attaccante in scadenza con il Napoli

Che ne sarà di Lorenzo Insigne? In scadenza di contratto con il Napoli, il capitano dei partenopei non ha ancora rinnovato il suo contratto. L’incontro tra De Laurentiis e il suo agente ha fatto rompere il muro che si era creato tra le parti, ma arrivare alla fumata bianca non sarà facile, come spiegato dallo stesso calciatore in una recente intervista. Il problema è anche economico con il patron del club azzurro che sta seguendo la linea di riduzione del tetto ingaggi che ha riflessi anche sulla situazione rinnovi. In questo scenario si inseriscono anche altre possibili pretendenti ad Insigne: la possibilità di prendere il 24 del Napoli a zero è un’occasione che intriga diverse società non soltanto in Italia. Proprio sul fronte estero si registra una novità sorprendente.

Napoli, la MLS tenta Insigne

Come si legge su ‘Il Mattino’, per Lorenzo Insigne si è palesata l’opportunità di trasferirsi nella MLS americana. Contatti ci sarebbero stati tra l’entourage del capitano del Napoli ed emissari della lega statunitense.

In particolare alcuni intermediari avrebbero fatto anche un blitz in città per valutare la fattibilità dell’operazione. Una ipotesi clamorosa e che, al momento, resta soltanto lontana all’orizzonte. Il futuro di Insigne è ancora tutto da scrivere. Napoli o addio, con la MLS sullo sfondo.