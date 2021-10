“Ben otto ore”: la sorprendente notizia che accende Juve-Roma

Tommy Abraham non vuole perdersi Juventus-Roma, ragion per cui sta svolgendo un grandissimo lavoro a Trigoria per smaltire l’infortunio.

Big match è previsto domenica 17 ottobre alle 20:45. La Roma sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Sfida da vertice, che può essere molto importante in chiave classifica ma più in generale una partita affascinante tra Allegri e Mourinho. Tra coloro che non intendono perdersela c’è Tammy Abraham, infortunatosi in Nazionale, il quale sta facendo il massimo per recuperare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Roma, infortunio Abraham: otto ore a Trigoria per un recupero record

Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante quest’oggi ha svoluto una seduta d’allenamento a Trigoria dalla durata di otto ore. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio record. Il tutto affinché il tecnico portoghese possa inserirlo nella lista dei convocati, sebbene il timore sia che nonostante tutti gli sforzi, Mourinho decida di non rischiarlo. Intanto, mentre s’impegnava ad allenarsi, un tifoso l’ha intercettato ai cancelli di Trigoria, chiedendogli come si sentisse e il giocatore ha risposto: “Spero di farcela per Juve-Roma”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, tegola per Pioli: positivo al Covid, test a tutto il gruppo

Abraham ha subito un trauma contusivo alla caviglia destra, fortunatamente senza l’interessamento dei tendini, in occasione della sfida tra Inghilterra e Ungheria. Si era inizialmente parlato di uno stop di due settimane, ma, appena rientrato in Italia, l’attaccante si è messo a lavoro seguendo una rigida tabella di recupero. Laser e tecar lo stanno accompagnando insieme agli antinfiammatori per sgonfiare la caviglia e far rientrare il problema. Probabilmente il provino di domattina, allenamento di rifinitura, sarà quello chiave per capire se Abraham potrà essere o meno a Torino, per partire almeno dalla panchina in occasione di Juventus-Roma.