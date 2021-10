Milan, tegola per Pioli: positivo al Covid, test a tutto il gruppo

Brutte notizie per il Milan e per Pioli che dovrà fare a meno anche di Brahim Diaz, risultato positivo al Covid-19: ecco il comunicato.

Altra tegola in casa Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Brahim Diaz. Lo spagnolo è infatti risultato positivo al Covid-19. Già in conferenza stampa, l’allenatore rossonero aveva dichiarato che il trequartista fosse indisposto e quindi non disponibile per la sfida contro l’Hellas Verona. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del club.

Brahim Diaz positivo al Covid-19: il comunicato del Milan

Brahim Diaz non ci sarà sicuramente nella sfida che il Milan affronterà domani sera, sabato 16 ottobre alle ore 20:45, a San Siro contro il Verona. Ma probabilmente la sua assenza durerà anche qualche giorno in più. Come dichiarato in maniera ufficiale infatti: “Il Milan comunica che Brahim Díaz è risultato positivo al tampone effettuato oggi. Il giocatore sta bene ed è in isolamento domiciliare. L’intera squadra è stata testata con esito negativo“.

Inoltre, il club rossonero ha affermato: “Seguirà un attento monitoraggio con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state immediatamente informate”.