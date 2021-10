“Già contattato Raiola”: De Ligt, dopo l’infortunio arrivano le voci di mercato

Dalla Spagna voci su una possibile partenza di De Ligt dalla Juventus: il club della Liga avrebbe già avviato contatti con Raiola.

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha fatto preoccupare il club bianconero a pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma per il problema fisico rimediato. Per fortuna, in ogni caso, non è stata riscontrata nessuna lesione muscolare per lui e così sia Allegri sia l’intera squadra hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Dalla Spagna, però, si sollevano nuove voci riguardanti il profilo del giocatore. Voci che questa volta riguardano le logiche di calciomercato.

Il Barcellona vuole De Ligt: avviati i contatti con Raiola

Dalla Spagna, secondo quanto riportato dalla televisione ‘8tv’, il Barcellona avrebbe ancora nel proprio mirino il difensore olandese di proprietà della Juventus. Ma ci sarebbe anche di più. È stato infatti riferito che il club avrebbe già avviato i primi contatti con Mino Raiola.

Il contratto di De Ligt con i bianconeri è in scadenza nel 2024 ma il Barça vorrebbe averlo quanto prima all’interno della propria rosa per rafforzare il reparto difensivo. L’innesto di mercato di cui i blaugrana hanno bisogno potrebbe perciò tornare a stuzzicare le idee del procuratore italiano.