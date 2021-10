Donnarumma, l’incubo è tornato. E il PSG continua a soffrire

Il PSG vince non senza sofferenze. I parigini battono il Lipsia in Champions League con Gigio Donnarumma in panchina.

Una serata piuttosto movimentata per il Paris Saint-Germain che finisce, ancora una volta, nell’occhio del ciclone. Per il club francese il mese di ottobre, fino a questo momento, non ha regalato particolari gioie. Anzi, in campionato le cose sono andate solo ‘benino’. Le aspettative, ad inizio stagione e dopo il tesseramento di calciatori del calibro di Gianluigi Donnarumma e Leo Messi, erano decisamente diverse. Solo quindici giorni fa la squadra di Mauricio Pochettino è uscito sconfitto dalla gara in trasferta contro il Rennes. Il 2-0 ha subito chiamato i transalpini alla reazione che è arrivata, puntuale, nel match di qualche giorno fa contro l’Angers vinto per 2-1.

PSG, vittoria contro il Lipsia con Donnarumma in panchina

Questa sera, invece, le cose non sono andate come previsto. Il match del terzo turno di Champions League ha visto, ancora una volta, il sorpasso di Keylor Navas su Gigio Donnarumma, relegato alla panchina al Parco dei Principi.

L’ex Milan si è visto superare dal collega, schierato in campo dal primo minuto. Navas ha, però, subito due gol. Il Paris Saint-Germain ha pareggiato nella sfida della fase a gironi del torneo europeo contro il Lipsia. Il gol in apertura di match di Mbappé ha illuso i tifosi. I tedeschi hanno infatti pareggiato al minuto 28 con Silva e poi raddoppiato nella ripresa con Mukiele. La rete di Leo Messi al minuto 67 ha evitato il peggio. L’argentino si è poi ripetuto al 74′ su calcio di rigore. Al 95′ c’è spazio anche per un errore dagli 11 metri fallito da Mbappé. Il triplice fischio del direttore di gara ha decretato il 3-2 finale.