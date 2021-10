Juventus, quando tornerà a disposizione Dybala: i nuovi dettagli

Il ritorno in campo di Dybala potrebbe concretizzarsi in vista della prossima gara di campionato contro l’Inter. L’attaccante argentino è pronto a tornare a disposizione di Allegri

Come confermato da Allegri in conferenza stampa, Dybala è pronto a tornare in campo in vista della prossima partita di campionato contro l’Inter, match valido per la 9^ giornata di Serie A. Il numero 10 della Juventus procede spedito verso il suo piano di recupero e si appresta a far ritorno in campo nella super sfida di San Siro.

Il ritorno di Dybala potrebbe stravolgere nuovamente il tema tattico della Juventus, con Chiesa costretto a un nuovo cambio ruolo. L’ex Fiorentina, infatti, potrebbe far ritorno sulla fascia destra con Cuadrado arretrato in posizione di terzino destro. Non solo, non è da escludere la presenza di Chiesa sulla fascia sinistra con Locatelli e Bentancur in mezzo al campo.

Il ritorno di Dybala cambia l’attacco della Juventus: contro lo Zenit l’ultima da attaccante per Chiesa

Contro lo Zenit potrebbe essere l’ultima partita da attaccante per Chiesa. Il ritorno di Dybala spingerà Allegri a rivedere il tema tattico offensivo della Juventus e traslocare nuovamente Chiesa nella posizione di esterno destro, o in quella di esterno sinistro. Dybala, dal canto suo, farà coppia in attacco con Morata. Domani la sfida contro lo Zenit, l’ultima di Chiesa in posizione offensiva. Le probabili formazione del match:

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean