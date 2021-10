“Donnarumma via in prestito”: clamoroso PSG, Keylor ‘avvisato’

Donnarumma in panchina contro il Lipsia in Champions League. Il PSG sembra aver fatto la sua scelta: spunta l’opzione prestito per l’ex Milan.

Il Paris Saint-Germain non se la passa benissimo. La squadra di Mauricio Pochettino, reduce dalla vittoria contro il Lipsia in Champions League, deve fare i conti con alcune situazioni interne che rischiano di minare la serenità dello spogliatoio. Non solo il caso Icardi, out nell’ultima gara dopo lo scoop del presunto tradimento a Wanda Nara, ma anche la questione Donnarumma, più spinosa che mai. La questione relativa all’ex portiere del Milan diventa più spinosa di settimana in settimana. Out dalla sfida di Champions contro la squadra tedesca, Donnarumma è ancora alla caccia di un posto da titolare, al momento riservato a Keylor Navas.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma non sarà il titolare del PSG?

Il giornalista Luca Momblano, intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la posizione dell’estremo difensore italiano. Ecco quanto dichiarato: “La società parigina ha detto a Keylor Navas di stare tranquillo, perché lo ritiene il titolare del PSG”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, l’emergenza non è finita: ancora due assenti per Pioli

Poi ha proseguito: “La mia sensazione è che sia stato Pochettino ad aver chiesto alla società di fare questa mossa. Evidentemente avrà fatto la sua scelta. Questo può diventare un tema di calciomercato molto intrigante. Più intrigante della situazione di Icardi. Ad esempio, a prescindere dall’opzione Juventus, il Barcellona può essere una soluzione, magari in prestito”.