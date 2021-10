Milan, l’emergenza non è finita: ancora due assenti per Pioli

Il Milan contro il Porto ha sicuramente pagato le tante assenze. Theo Hernandez e Brahim Diaz non ci saranno neanche a Bologna.

Il Milan ha perso martedì sera contro il Porto 1-0 in Champions League. Dopo questa sconfitta, il discorso qualificazione per i rossoneri si è fatto molto più arduo. La squadra di Pioli ha zero punti dopo tre partite ed è costretta di totalizzare almeno 7 punti nelle tre gare di ritorno almeno per sperare.

Se la classifica in Champions piange, quella del campionato ha un sorriso abbagliante. Il Milan è secondo a due punti dal Napoli capolista. Domenica i rossoneri sfideranno in trasferta il Bologna di Mihajlovic , ma in questi minuti è giunta una notizia che di certo non farà piacere a Pioli.

Milan, Theo Hernandez e Brahim Diaz ancora positivi al Covid-19

Come quanto raccolto da ‘Sky Sport’, è confermata la positività al Covid-19 di Theo Hernandez e di Brahim Diaz. I due calciatori sono stati costretti a restare a casa, visto che i tamponi di entrambi sono risultati ancora positivi. I giocatori devono rimandare ancora il proprio rientro.

Il Milan contro il Porto non ha giocato da Milan, ma sicuramente la prestazione è figlia delle tante assenze in casa rossonera. Oltre a Theo Hernandez e Brahim Diaz, Pioli non ha potuto utilizzare gli infortunati Rebic e Maignan. Anche Ibrahimovic non è al top, visto sta recuperando dall’infortunio.