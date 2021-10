Juve, la deadline che cambia tutto: da Barcellona assist per il grande colpo

La Juve starebbe pensando, in ottica calciomercato, di portare all’interno della propria rosa l’attaccante attualmente del Barcellona.

La Juventus inizia a pensare a quelle che possono essere le mosse di calciomercato per la sessione invernale, che inizierà a gennaio, ma anche più a lungo termine per quella estiva. In attacco, secondo il ‘Mundo Deportivo’, i bianconeri vorrebbero portare a Torino un ulteriore innesto per il reparto offensivo. Per questo motivo, quindi, starebbero guardando in casa del Barcellona. Il profilo che piace sarebbe quello di Ousmane Dembele, ala destra classe 1997.

Dembelé in scadenza con il Barcellona nel 2022: la Juve pensa al colpo di mercato

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, quindi, nel mirino della Juventus ci sarebbe il nome di Ousmane Dembele. Attualmente l’attaccante è di proprietà del Barcellona, club in cui è approdato nel 2017. I numeri mostrati in precedenza con il Borussia Dortmund hanno, infatti, convinto i Blaugrana a scommettere su di lui.

La permanenza in Spagna però non è andata esattamente come si sperava. Gli alti e bassi mostrati dal giocatore, perciò, hanno probabilmente complicato anche la situazione del rinnovo legato al suo contratto che scadrà ufficialmente a giugno 2022. Se il francese non dovesse rinnovare nel corso di questo mese, deadline imposta dal club spagnolo, molto probabilmente lascerà il Barça. La Juventus, intanto, monitora la situazione perché, a questo condizioni, potrebbe rivelarsi un ottimo colpo a parametro zero.