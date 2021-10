Focus statistico sui cinque calciatori che dribblano di più e meglio in Serie A dopo otto giornate di campionato

Spazio al talento, alla classe e al divertimento. In Italia c’è voglia di esaltarsi e sono tanti i calciatori che tentano dribbling nel corso di una partita. In questa classifica vi proponiamo, grazie alle statistiche di ‘Whoscored’, l’elenco dei cinque dribblomani del nostro campionato. In vetta c’è Boga e nella speciale classifica troviamo anche Zaniolo della Roma. Fuori dai cinque, al sesto posto, c’è Anguissa del Napoli, uno abituato a rischiare palla al piede.

Serie A, l’elenco dei migliori dribblatori

Al primo posto c’è Jeremie Boga del Sassuolo, uno che da anni occupa i primi posti della speciale classifica. Quest’anno il distacco dagli altri è notevole: sono 5.6 i dribbling tentati a partita, 3.1 quelli riusciti. Per caratteristiche, l’ivoriano è un amante delle finte e delle serpentine nello stretto. Non stupisce il primato. Al secondo posto un altro specialista del mestiere, Felipe Anderson, 5.3 dribbling a partita e 3 riusciti.

Al terzo posto c’è Zaniolo della Roma, uno che dribbla soprattutto grazie a potenza fisica e velocità nel lungo: 3.6 dribbling tentati a match e 2.4 quelli riusciti. Al quarto posto ecco Rafael Leao del Milan (3.8 a partita e 2.3 riusciti) e infine al quinto troviamo Malinovskyi dell’Atalanta che dribbla 2.6 volte a partita con 2.3 dribbling riusciti.