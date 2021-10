“Si sta parlando troppo”: la richiesta di Pioli dopo la vittoria col Bologna

Il Milan batte il Bologna allo stadio Dall’Ara. Le reti di Bennacer ed Ibrahimovic salvano i rossoneri nel finale. Le parole di Pioli nel post gara.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel post gara del match contro il Bologna. Ecco un estratto di quanto dichiarato in diretta tv: “Come mi spiego i sei minuti che hanno portato al 2-2? Abbiamo fatto l’errore di pensare che la gara fosse diventata facile. Ci siamo fatti un gol da soli, sul secondo gol abbiamo commesso un errore grave. Poi le partite si complicano. Abbiamo sbagliato ad inizio ripresa, ci insegnerà tanto questa cosa. Bisogna crederci e stare dentro nelle partite. A fine primo tempo abbiamo già pensato al prossimo impegno forse. Se mi preoccupa la squadra dal punto di vista fisico? A livello fisico la squadra sta bene. Le gare dopo quelle in Europa contro una squadra che ha avuto tutta la settimana per prepararsi sono le più difficili”.

Milan, Pioli chiede calma

Poi prosegue: “Noi abbiamo sbagliato una partita, quella di martedì purtroppo. Il Porto ha approfittato delle nostre difficoltà, anche tattiche. Stiamo subendo qualche gol di troppo, oggi il primo l’abbiamo regalato. Queste sono disattenzioni. La squadra sta facendo un grande sforzo dal punto di vista mentale. Rimettere in piedi questa partita? Così dimostri di essere una squadra matura. Non siamo stanchi, non siamo difficoltà. Poi è chiaro che senza gli infortunati potrei aiutare la squadra e fare più cambi”.

Ed infine: “Non dobbiamo fare gli eroi, non siamo ancora una squadra di extraterrestri che può tenere per tutta la partita la palla. Si sta parlando forse troppo, siamo ancora alla nona di campionato. Bisogna avere calma, i conti li faremo alla fine. Dobbiamo continuare ad essere lucidi. Roma-Napoli? Io la guardo, ma guardo anche Inter-Juve ed anche il Torino, poi non so cosa faranno i miei calciatori”.