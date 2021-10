“Così a gennaio li butto via”: Allegri torna su Inter-Juventus e ammette un errore

In vista della sfida tra Juventus e Sassuolo le parole di Allegri su alcune scelte di formazione, soprattutto riguardo Chiesa nel confronto contro l’Inter.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di campionato contro il Sassuolo all’Allianz Stadium. Per i bianconeri si tratta di un passo avanti importante per continuare a macinare risultati utili consecutivi, dopo il pareggio in extremis contro l’Inter.

Juventus-Sassuolo, Allegri su Chiesa e gli errori contro l’Inter

“Ci sono gare da giocare come contro l’Inter e altre da vincere come contro il Sassuolo, altrimenti quel punto a Milano non avrà avuto senso. Dybala, Chiesa, Perin e De Ligt giocheranno. Recuperiamo Rabiot, ma non ci saranno Kean e Bernardeschi. Kaio Jorge dall’inizio no, sebbene abbia dimostrato bravura e personalità quando chiamato in causa”, ha annunciato Allegri in merito alla formazione che schiererà in campo.

Il tecnico è poi intervenuto nello specifico sulla stagione di Federico Chiesa: “Domenica avevo letto la partita per i primi 60 minuti in un certo modo, ma sbagliando ho messo Kulusevski su Brozovic. Chiesa non è andato in panchina per demerito, ho letto la partita io in un certo modo. Federico è un punto fermo della Nazionale e della Juventus. Se giocano sempre gli stessi a gennaio li butto via, servono altri 20 giocatori. Son ragazzi, non sono motorini. Ogni tanto vanno lasciati a riposo, non è tanto una questione fisica ma mentale”.