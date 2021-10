“Dei polli”: Allegri non usa mezzi termini a Dazn dopo la disfatta

Allegri è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-2 dove si è soffermato sul gol subito all’ultimo minuto.

Dopo il pareggio contro l’Inter, la Juventus ha perso 1-2 contro il Sassuolo in uno dei tre match di oggi delle 18.30. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Frattesi nel primo tempo. La squadra di Allegri aveva pareggiato al 76′ con McKennie, ma all’ultimo minuto di recupero c’è stato il gol vittoria in contropiede di Maxime Lopez.

E’ una brutta sconfitta per la Juventus che rimane in classifica a quota 15. Adesso la distanza dal Milan capolista, in attesa di Napoli-Bologna di domani sera, dista ben 13 punti. Il ko contro il Sassuolo può essere importante anche per la lotta Champions, visto anche il successo dell’Atalanta. Allegri ai microfoni di ‘DAZN’ ha commentato il match:

Juventus, Allegri: “Dovevamo essere più lucidi nei minuti di recupero”

“Siamo stati disordinati sia nell’ultimo quarto d’ora che nel recupero. Non si doveva subire il 2-1, dovevamo essere più lucidi. Ci sono alcune partite che se non le puoi vincere non le devi perdere: siamo stati nevrotici, dei polli. Se non avessimo perso, avremmo allungato la striscia positiva e non avremmo perso due volte in casa”.

Allegri ha concluso il suo intervento: “Dobbiamo lavorare sugli sbagli che commettiamo, non possiamo andare avanti tutti all’ultimo minuto e subire una rete nei minuti finali in contropiede. Il pareggio adesso non serviva a niente, ma a fine campionato un punto in più può contare tanto”.