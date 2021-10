“Cose banali”: Caressa deluso da Allegri nel post partita

Caressa è rimasto deluso dalle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri dopo la partita delle 18:30 disputata da Juventus-Empoli.

Fabio Caressa, in ‘Sky Calcio Club’ da lui condotto, ha parlato della posizione di Massimiliano Allegri dopo il ko della Juventus contro il Sassuolo. Il volto noto di ‘Sky’ ha parlato non tanto di quello che è avvenuto sul campo all’Allianz Stadium. Quanto piuttosto delle dichiarazioni rilasciate nel post-partita dal tecnico bianconero.

Juventus, Caressa parla di Allegri per le dichiarazioni rilasciate dopo la gara all’Allianz Stadium

Fabio Caressa dunque non le ha ‘mandate a dire’ a Massimiliano Allegri. Avrebbe, infatti, voluto che il tecnico bianconero si sbilanciasse di più in merito a quanto avvenuto contro il Sassuolo in casa della Juventus. Perdere al 95′, per un contropiede, non è stato semplice ma il livornese comunque non si è sbilanciato e a ‘Sky Calcio Club’ quest’atteggiamento non è passato inosservato.

Ecco allora cosa ha detto Fabio Caressa a ‘Sky’ in merito a quanto avvenuto a Torino dopo la disfatta bianconera: “Allegri un po’ da 0-0 nel post-partita, ha detto cose un po’ banali perché era un po’ in difficoltà probabilmente“.